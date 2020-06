Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a ajuns la sediul DNA, unde va fi audiat in dosarul Tel Drum. Dragnea a fost adus cu o duba de la penitenciarul Rahova, unde ispaseste in prezent condamnarea de 3 ani si jumatate primita in dosarul angajarilor fictive de la DGAPSC Teleorman....

- Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost adus, vineri dimineata, la sediul DNA, pentru a i se aduce la cunostinta ca are calitatea de inculpat in dosarul Tel Drum.Dragnea a fost adus cu o duba de la Penitenciarul Rahova, insa masina in care se afla a asteptat aproape o ora in curtea DNA, dupa care a fost…

- Fostul lider PSD a fost citat in urma cu cateva zile de procurorul DNA care se ocupa de dosarul Teldrum pentru vineri, cand va fi informat de punerea in miscare a actiunii penale, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Alaturi de Dragnea, in prezent inchis in urma condamnarii pentru angajarile…

