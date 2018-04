Marcel Pușcaș a povestit ca dupa interviul acordat Gazetei Sporturilor de Liviu Dragnea, in care liderul PSD anunța ca-l susține pe Ionuț Lupescu la alegerile pentru șefia FRF, mai mulți votanți au decis sa-și schimbe favoritul.

"Dupa ultimele informații, m-au sunat doua persoane care voteaza. Astfel, doua voturi dintr-o tabara au trecut in tabara mea. In plus, un vot dintr-o tabara s-a mutat la Burleanu", a declarat Marcel Pușcaș la Digi Sport.

