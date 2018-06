Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie pronunta, joi, la ora 17.45, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat sentința in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronunțat o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat, pentru 21 iunie, pronuntarea sentintei in dosarul DGASPC Teleorman, in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, vineri, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, potrivit Agerpres.