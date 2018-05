Stiri pe aceeasi tema

- Surse diplomatice au confirmat pentru „Adevarul“ ca sunt sanse foarte mari ca Papa sa viziteze anul viitor Romania, dar anuntul oficial, asa cum a comunicat si Vaticanul, trebuie sa-l faca presedintele Klaus Iohannis, nu Guvernul. Nu este prima data cand liderii PSD incearca sa se agate de vizita Papei…

- ”O banca centrala apasa pe pedala dobanzii de politica monetara ori de cate ori trebuie sa se confrunte cu inflația. Daca inflația se duce prea jos, lasa și dobanzile in jos, adica pune in calea inflației un leu ieftin. Daca inflația urca prea sus, atunci in calea inflației apare un leu scumpit printr-o…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a negat existenta oricaror tensiuni intre el si premierul Viorica Dancila si a sustinut ca astfel de informatii, in special legate de o posibila demisie din functie a sefei Guvernului, sunt menite sa creeze impresia peste granita ca in Romania…

- Rusia a criticat joi 'militarizarea crescanda' a Poloniei, reactie ce survine anuntului guvernului de la Varsovia privind achizitionarea unor sisteme de rachete antiaeriene americane Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, precum si in contextul planurilor Poloniei privind modernizarea fortelor…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a decis sa candideze pentru prima data, desi era inca liderul Tinerilor Social Democrati. Fostul lider PSD a povestit ca ideea i-a venit dupa ce Adrian Nastase s-a hotarat sa renunte la candidatura.Citeste…

- "Interviul (cu Sebatian Ghita n.red.) a fost realizat de mine, Dan Andronic a fost producator si a reusit sa ma convinga sa fac acest interviu. Este un interviu care a durat vreo patru ore. Ramane ca el sa fie montat si impartit pe mai multe episoade. Acest interviu a pornit de la dezvaluirile facute…

- Michele Ramis, ambasadoarea Frantei in Romania, a declarat joi ca Romania are o politica ce favorizeaza ascensiunea femeilor si ca ocuparea functiei de prim-ministru al tarii de catre o femeie este un semnal puternic care va genera ambitii pentru femei in politica.Dupa intalnirea „Egalitatea…

- La dezbaterea motiunii pe Educatie, intr-o declaratie politica, deputatul de USR Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, a facut o diagnoza a problemelor din invatamantul romanesc. O guvernare haotica, spune aleasa de Bistrita-Nasaud, cu trei ministri care s-au perindat la conducerea Ministerului Educatiei,…