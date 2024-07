Stiri pe aceeasi tema

- Bogdana și Liviu au confirmat ca nu mai formeaza un cuplu in urma cu o luna, asta dupa ce s-a zvonit ca ar fi ajuns la desparțire. Fosta concurenta spune ca urmeaza sa divorțeze și susține ca, de fapt, Liviu ar fi fost cel responsabil de separarea lor.

- Bogdana și Liviu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din competiția Mireasa sezonul 8. Cei doi foști concurenți au decis insa, recent, sa mearga pe drumuri separate. Ce a spus Bogdana despre desparțirea de iubitul ei.

- Marian Pavel de la Mireasa a fost invitat in ediția de astazi de la Star Matinal. Fostul concurent are aceeași ocupație ca inainte sa intre in competiție, caci și in prezent canta, dar in schimb pe plan personal au aparut ceva schimbari. El și Andreea Gradinaru, cu care s-a casatorit in Marea Finala,…

- Liviu și Bogdana au devenit soț și soție in marea finala a show-ului Mireasa. Odata cu trecerea timpului insa, se pare ca relația dintre ei s-a stricat și au decis ca cel mai bine este sa mearga pe drumuri separate. De ce s-au desparțit, de fapt, cei doi indragostiți. Fostul concurent a vorbit despre…

- Bogdana și Liviu de la Mireasa, sezonul 8, nu ar mai forma un cuplu. Zvonurile nu au aparut, evident, de nicaieri, asta dupa ce fanii au observat ca și-au șters pozele de cuplu, iar fosta concurenta posteaza mai mult citate prin care da de ințeles ca este singura.

- Dupa ce și-au șters pozele in care apareau impreuna de pe rețelele de socializare, dand astfel multora de ințeles ca exista probleme in relația lor, recent, Bogdana a facut publica o melodie care are un mesaj dur.

- Parea ca nimic nu ii poate desparți, dar lucrurile nu ar sta chiar așa. Bogdana și Liviu de la Mireasa nu ar mai forma un cuplu, iar zvonurile nu ar fi pornit fara sa existe și ceva lucruri care sa ii dea de gol ca s-ar fi separat.

- Bogdana și Liviu au fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din sezonul trecut al emisiunii "Mireasa". Deși nu mai pot fi vazuți pe micul ecran la fel de des ca inainte, cei doi continua sa iși țina fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața lor, prin intermediul rețelelor de socializare.