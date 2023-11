Stiri pe aceeasi tema

- Rapidistii s-au contrazis dupa ce au ratat sansa sa urce pe primul loc in Liga 1. Sepsi – Rapid s-a incheiat 0-0, dupa o partida cu ocazii mari de ambele parti. Daca Alex Albu a sustinut la final ca „nu ne-a iesit nimic”, antrenorul secund al Rapidului, Adrian Iencsi, a spus ca echipa lui trebuie […]…

- Mihai Balașa, fundașul central de la Sepsi, a reacționat dupa articolul din GSP, conform caruia jucatorii echipei covasnene il vor plecat pe antrenorul Liviu Ciobotariu. Balașa a trimis un drept la replica pe adresa de mail a Gazetei in care susține ca da totul pe teren și il respecta pe Liviu Ciobotariu.…

- Alexandru Crețu, 31 de ani, a marturisit ca a fost ședința in vestiarul Universitații Craiova dupa meciul pierdut cu Petrolul (1-3) și a povestit suporterilor care este atmosfera la echipa și cum vor jucatorii sa-și revina in lupta pentru campionat Dezamagire din nou in randul suporterilor Universitații…

- Nelutu Sabau e foarte multumit de jucatorii sai dupa victoria cu Sepsi. Antrenorul lui U Cluj a subliniat ca a creat un grup unit la formatia clujeana. U Cluj a urcat pe locul 8 cu victoria cu Sepsi si s-a apropiat la un singur punct de play-off. Nelutu Sabau a remarcat ca echipa lui are […] The post…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, marti, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un „restart” dupa evolutiile slabe din ultima perioada.

- Liviu Ciobotariu (52 de ani), antrenorul lui Sepsi, a prefațat meciul cu FCSB de duminica seara, ora 21:00, din etapa 10 de campionat. Doua dintre echipele care au reprezentat Romania in preliminariile Conference League, Sepsi și FCSB, se vor infrunta duminica seara, in unul dintre cele mai tari meciuri…

- Liviu Ciobotariu (52 de ani) e un antrenor fericit. A lasat-o pe FC Voluntari pentru Sepsi și n-a ales deloc rau. E neinvins in prima liga, iar in cupele europene a fost la un pas de o performanța istorica: de o aduce pe Sepsi pentru prima oara in istorie in grupele Conference League. Mai mult și-a…

- Liviu Ciobotariu (Sepsi) și Aurelian Chițu (FCU Craiova) au pus mana pe trofeele din august. Cei doi au primit premiile din partea Gazetei Sporturilor Pentru trofeul "Jucatorul lunii iulie", Gazeta a nominalizat 5 fotbaliști: Radu Dragușin (Genoa), Aurelian Chițu (FCU Craiova), Jair Tavares (Petrolul),…