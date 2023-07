Stiri pe aceeasi tema

- Ion Craciunescu a spus ca golul anulat cu VAR in Rapid – Sepsi a fost perfect valabil. In minutul 67 centralul Sebastian Coltescu a anulat reusita lui Marius Stefanescu de la Sepsi. Sebastian Coltescu a urmarit faza cu VAR si a decis sa nu valideze golul. In camera VAR s-a aflat Horia Mladinovici, iar…

- Marius Stefanescu, atac dur la Horia Mladinovici dupa Rapid – Sepsi 0-0. Jucatorul lui Sepsi a fost nemulțumit, dupa ce golul sau a fost anulat din camera VAR, pe motiv de offisde. Rapid și Sepsi au remizat in Giulești, scor 0-0, in prima etapa a Ligii 1. Noul tehnician al „feroviarilor”, Cristiano…

- Rapid și Sepsi au remizat, scor 0-0, in primul duel tare al ediției 2023/2024 din SuperLiga. Liviu Ciobotariu, antrenorul covasnenilor, a recunoscut cu mult fair-play superioritatea adversarilor. VIDEO. Liviu Ciobotariu, mulțumit cu remiza din Giulești „Un punct important caștigat in deplasare. Rapid…

- Liviu Ciobotariu va fi presat de conducerea lui Sepsi, care impune obiective mai mari pentru sezonul urmator. Cristiano Bergodi nu a continuat in Covasna fiindca Laszlo Dioszegi i-a cerut, și in ultima discuție pe care au avut-o, clasarea pe podium și o concurența reala pentru caștigarea campionatului…

- Ovidiu Popescu, avertisment dupa FCSB – Sepsi 3-1. Echipa lui Elias Charalambous continua sa spere la titlu, dupa victoria clara cu Sepsi. Miculescu, Ovidiu Popescu si Andrei Cordea au marcat golurile care mentin sperantele la titlu, in lupta nebuna cu Farul lui Hagi. Ovidiu Popescu a reusit sa marcaheze…

- Rapid este de neinvins pe teren propriu și continua sa spere la un loc care o poate duce in cupele europene dupa ce a rapus campioana și vicecampioana din sezonul trecut, in ultimele doua etape.

- Liviu Ciobotariu a rabufnit dupa FC Voluntari – Petrolul 2-2. Antrenorul ilfovenilor a criticat dur maniera de arbitraj a lui Sorin Costreie. In repriza secunda, Adam Nemec a primit doua cartonase galbene intr-un minut si a fost eliminat chiar dupa ce fusese inlocuit. In minutul 88 Seniko Doua a marcat…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1. Antrenorul oltenilor a fost incantat de jocul facut de elevii sai. Grație victoriei, oltenii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB și continua sa spere la un loc pe podiumul Ligii 1. Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea…