- FC Voluntari și FCSB au remizat, scor 0-0, in etapa #15 din Liga 1. Florin Tanase, capitanul roș-albaștrilor, s-a declarat mulțumit de egalul dintre cele doua formații. Programul complet al etapei #15 „Un meci dificil, din pacate nu am reușit sa inscriem și sa continuam seria buna de victorii. Trebuie…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș susține ca soluția propusa de USR ar avantaja pe toata lumea, iar daca va trece Guvernul sau in Parlament, atunci vor fi luate masuri rapid. Cioloș avertizeaza ca am putea avea convulsii sociale, din cauza incapacitații politicienilor de a lua o decizie. ”Programul…

- FRF a publicat programul „optimilor” Cupei Romaniei 2021-2022. Toate meciurile vor fi live pe GSP.ro, iar televizarile vor fi anunțate ulterior. Marți, 26 octombrieACSO Filiasi – Hermannstadt, ora 15:00Gaz Metan Medias – Chindia Targoviste, ora 18:00Dinamo – FC Arges, ora 21:00Miercuri, 27 octombrieMinaur…

- Liga Profesionista de Fottbal a anuntat, miercuri, programul etapelor a XIII-a si a XIV-a ale Ligii 1: Etapa a XIII-a Vineri, 22 octombrie Ora 17.30 FC U Craiova 1948 - Gaz Metan MediasOra 20.30 Chindia Targoviste - Universitatea CraiovaSambata, 23 octombrieOra…

- Gruparea de Liga a III-a Șomuz Falticeni a parasit Cupa Romaniei in faza șaisprezecimilor de finala, fiind invinsa cu scorul de 4-1 (1-1), pe Stadionul „Constantin Jamaischi", de catre formația de primul eșalon FC Voluntari. In ciuda diferenței de pe tabela de marcaj, formația ...

- FC Voluntari este prima echipa calificata in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins formatia de liga a treia ACS Somuz Falticeni cu scorul de 4-1 (1-1), marti, in deplasare, in saisprezecimile de finala ale competitiei.Potrivit Agerpres, gazdele au deschis scorul prin Alex…

- LPF a publicat astazi programul etapelor a 9-a și a 10-a din Liga 1. Runda cu numarul 9 va incepe vineri, 17 septembrie, cu meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni. CFR Cluj – Universitatea Craiova va fi meciul ce va inchide etapa, partida fiind programata luni, 20 septembrie, la 21:00. Toate partidele…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat astazi programul etapei cu numarul 7 din Liga 1. Runda va incepe vineri, 27 august, cu meciul dintre FC Voluntari și Chindia Targoviște, programat la ora 18:00. Al doilea meci al zilei, este intalnirea dintre FCU Craiova și Farul Constanța. ...