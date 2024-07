Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste, astazi, 28 iulie 2024, de la ora 19.00, meciul Farul Constanta ndash; FC Botosani, din etapa a treia a Superligii 2024 2025. Ocupanta a locului 13 in clasament, cu un punct, echipa de pe litoral, campioana din sezonul 2022 2023, se afla…

- Gica Hagi (59 de ani), managerul tehnic al Farului, a anunțat ca Denis Alibec (33 de ani) ramane principala soluție pentru ofensiva alb-albaștrilor. Dupa doua etape fara gol marcat, Farul Constanța spera sa sparga gheața in duelul cu FC Botoșani, programat duminica, de la ora 19.00, pe teren propriu.…

- Universitatea Craiova a confirmat asteptarile sambata seara, cand s-a impus cu 4-2, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in fata echipei UTA Arad. La finalul intalnirii din etapa a doua, antrenorul Stiintei, Costel Galca, si jucatorii Nicusor Bancu, respectiv Stefan Baiaram s-au declarat bucurosi pentru reusita.…

- Victor Dican (23 de ani), mijlocașul defensiv de la FC Botoșani, va ajunge la Farul Constanța. Anunțul a fost facut de Bogdan Andone, antrenorul lui Dican de la Botoșani. Victor mai avea contract cu moldovenii pana in 2025, astfel ca Farul trebuie sa plateasca pentru el. Victor Dican, de la Botoșani…

- Noua campioana a Romaniei la fotbal feminin, Farul Constanta, a sustinut ultimul meci al sezonului in Superliga. Jucatoarele pregatite de Raluca Sarghe-Simes au evoluat, sambata dupa-amiaza, pe terenul formatiei Poli Timisoara, unde au reusit sa se impuna cu scorul de 3-2. Gazdele au condus in doua…

- Universitatea Craiova a reușit sa-și adjudece victoria cu 3-2 in fața formației Sepsi și a incheiat play-off-ul Superligii pe locul 3. Pentru Știința urmeaza un joc de baraj (duminica, 26 mai) pentru participarea in Conference League. Adversara alb-albaștrilor va fi invingatoarea partidei dintre Oțelul…

- In meciul cu CFR Cluj din tur din play off, Farul a castigat cu 5 1 la Ovidiu. In sezonul regular, echipa din Gruia s a impus pe teren propriu cu 3 1, iar pe litoral a fost 1 1. Ultimele trei partide din editia 2023 2024 a Superligii Romaniei la fotbal, toate din play off din etapa a zecea , se vor…

- Formația covasneana a surclasat-o, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 4-1, pe Farul Constanța, in primul joc din cea de-a 8-a etapa a fazei play-off din Superliga de fotbal. Golurile formației covasnene au fost marcate de slovacul Pavol Safranko, (min. 2, 22 și 33) si Cosmin Matei (69), iar pentru…