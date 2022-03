Stiri pe aceeasi tema

- ”Marsul nostru catre un viitor complet electric este o necesitate absoluta pentru Ford, pentru a satisface nevoile de mobilitate ale clientilor intr-o Europa aflata in transformare”, a declarat Stuart Rowley, presedintele Ford pentru Europa. Ford a declarat ca va introduce pe piata trei noi vehicule…

- Adrian Mutu (43 de ani) crede ca Liviu Ciobotariu (50 de ani), omul care a dus-o pe FC Voluntari in play-off, este antrenorul anului in Liga 1. Adrian Mutu, proaspat instalat pe banca Rapidului, a vorbit la superlativ despre omologii din Liga 1. I-a felicitat pe Andrei Prepelița și pe Mihai Ianovschi…

- Voluntari a caștigat pentru a doua oara consecutiv Cupa Romaniei dupa 89-75 cu SCMU Craiova, chiar in Banie, iar la final bucuria a fost una imensa in tabara ilfovenilor. De partea cealalta, in cadrul unui interviu, capitanul Craiovei, Bogdan Țibirna, a fost extrem de dezamagit de rezultatul final,…

- SCMU Craiova a ajuns in premiera in finala Cupei Romaniei, iar antrenorul Michalis Kakiouzis s-a aratat extrem de bucuros si de mandru de reusita. Acesta a recunoscut ca tensiunea a fost extrem de mare pe tot parcursul jocului si ca de acum inainte deja gandurile se duc spre finala cu Voluntari. „Asa…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta ca partida cu FC Botosani sa fie una foarte intensa, in care este posibil ca un mic detaliu sa fie decisiv, potrivit news.ro. “N-a fost o saptamana usoara, dar cred ca baietii au trecut…

- “Piata imobiliara din Romania are suficiente resurse pentru o crestere puternica a activitatii in 2022, in functie de evolutia pandemiei, dar si a altor teme noi”, previzioneaza consultantii Colliers. Reevaluarea riscului si alte evolutii post-pandemice vor influenta in mare masura apetitul si valoarea…

- Adrian Mutu (42) este favorit sa preia postului de selecționer al primei reprezentative, urmand a avea o serii de discuții decisive cu șefii FRF. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a vorbit despre Adrian Mutu și spune ca fostul antrenor de la FC Voluntari, Al Wahda U23, Romania U21 și FCU Craiova…

- CFR Cluj a învins, duminica, echipa FC Arges, scor 1-0, pe teren propriu, în etapa a XXI-a a Ligii 1, ultima din 2021. Dupa acest meci, antrenorul campioanei, Dan Petrescu, urmeaza sa anunte daca va deveni selectioner al României.Golul a fost marcat de Debeljuh, în minutul…