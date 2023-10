Stiri pe aceeasi tema

- Elias Charalambous și-a felicitat jucatorii dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Tehnicianul vicecampioanei a vorbit despre victoria din prima partida, pentru echipa pe care o pregatește, a noului sezon de Cupa Romaniei Vicecampioana Romaniei s-a impus la Oradea cu scorul de 2-0, grație golurilor marcate de David…

- Ovidiu Burca, reacție dura dupa Dinamo – Farul 0-2. Tehnicianul s-a declarat nemulțumit de situația actuala a clubului din Ștefan cel Mare. Meciul dintre Dinamo și Farul s-a incheiat cu scorul de 0-2. Partida a contat pentru etapa a 10-a a noului sezon de Liga 1 și a fost in format LIVE TEXT pe As.ro.…

- Jucatorii de la Universitatea Craiova, mulțumiți dupa victoria cu Sepsi. Oltenii au reușit sa obțina 3 puncte dupa ce au ramas in 10 oameni inca din minutul 59 al partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Universitatea Craiova a caștigat meciul cu Sepsi cu scorul de 2-1. Partida a contat pentru etapa…

- Probleme pentru Gica Hagi inainte de HJK Helsinki – Farul. Tehnicianul campioanei are un jucator incert pentru partida din play-off-ul UEFA Conference League. Partida dintre HJK Helsinki și Farul Constanța conteaza pentru returul din „dubla” pentru calificarea in grupele UEFA Conference League. In meciul…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Mihai Stoica a tras un semnal de alarma pentru ultrasii lui CSA Steaua, inainte de derby-ul FCSB – CFR Cluj, din Ghencea. Duelul din etapa a 4-a a Ligii 1 va fi in aceasta seara, de la ora 21:30, in format LIVE TEXT pe AS.ro. Oficialul vicecampioanei Romaniei se teme ca ar putea avea loc […] The post…

- Ovidiu Burca a transmis un semnal de alarma dupa ce Dinamo a ajuns pe ultimul loc in Liga 1. Dinamo – Sepsi s-a incheiat 0-3. Antrenorul „cainilor” a spus ca nu are ce sa le reproseze jucatorilor, dar a precizat ca echipa are inca lipsuri. Ovidiu Burca, semnal de alarma dupa ce Dinamo a ajuns […] The…

- FCSB și Sepsi iși muta cartierul general la Sofia pentru confruntarile cu CSKA 1948 și CSKA Sofia. Vor fi meciurile 34 și 35 dintr-o istorie de 67 de ani de dueluri romano-bulgare. Statistica all-time e stransa, echipele romanești avand 14 victorii fața de 12 ale bulgarilor. Șapte meciuri s-au terminat…