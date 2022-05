Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a anunțat portarul pe care se va baza la partida cu Farul, din etapa #7 a play-off-ului Ligii 1. Meciul CFR Cluj - Farul se va juca duminica, 1 mai, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima…

- Tehnicianul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat, sambata, dupa meciul cu Farul, scor 1-0, ca fotbalistul Constantin Budescu va lipsi de pe teren o perioada indelungata, deoarece a suferit o ruptura de tendon, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FC Voluntari s-a impus la limita cu Farul, scor 1-0, dupa un gol marcat pe final de meci. Dupa partida, Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a comentat victoria echipei sale. „Știam ca vom intalni o echipa cu o posesie foarte buna. Noi ne-am facut temele, strategia noastra a fost sa le inchidem…

- Constantin Budescu (33 de ani) a avut parte de o accidentare dura in prima repriza a meciului FC Voluntari - Farul, din etapa #3 a play-off-ului Ligii 1. Folosit titular de Liviu Ciobotariu, Budescu a rezistat pe teren doar 34 de minute. Fara sa fie atins de vreun adversar, mijlocașul ilfovenilor s-a…

- Liviu Ciobotariu (50 de ani), antrenorul de la FC Voluntari, a prefațat partida cu Sepsi OSK, care conteaza pentru etapa 27 din Liga 1. FC Voluntari - Sepsi OSK se va juca sambata, 19 februarie, de la ora 17:00. Duelul va fi live pe GSP.ro și transmis in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și…

- Liviu Ciobotariu, ultimul antrenor ce a ocupat prima pozitie cu Dinamo timp de 19 etape, deplange situația in care a ajuns clubul din Ștefan cel Mare și dezvaluie ca s-ar fi inhamat in haosul de la club din acest moment daca nu era sub contract cu FC Voluntari. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este…

- Liviu Ciobotariu antrenorul revelației Ligii 1, FC Voluntari, vine la „Prietenii lui Ovidiu” sa vorbeasca despre succesul echipei ilfovene. Cum a reușit de la retrogradare sa se mențina pe primele locuri din clasament, dar și cum i-a facut pe jucatori sa bata la porțile play-off-ului. Emisiunea „Prietenii…