Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Iasi, Liviu Bratescu, sustine ca PMP ar trebui sa renunte la “cardasiile“ pe sub masa cu PSD din unele judete, pentru a putea discuta ulterior despre incheierea unor aliante locale de dreapta, potrivit news.ro.Liviu Bratescu, prim-vicepresedinte al filialei judetene…

- In contextul in care partidele PSD, ALDE și PRO Romania și-au unit forțele și au format o alianța electorala pentru alegerile din vara, președintele PMP Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, face apel la liderii partidelor de dreapta sa urmeze exemplul. Simionca le propune celor din PNL și USR – PLUS sa…

- Liderul filialei municipale PNL Iasi, deputatul Marius Bodea, sustine ca partidele de dreapta din Iasi vor avea discutii in perioada imediat urmatoare pentru a construi o alianta impotriva primarului Mihai Chirica la alegerile locale.

- Iesenii sunt tot mai des indemnati sa circule cu mijloacele de transport in comun, sa renunte la masinile personale. Insa autoritatile nu realizeaza ca mii de oameni nu pot pierde zilnic ore intregi prin statii asteptand autobuzele sau tramvaiele. Chiar daca sunt blocaje in trafic, iesenii ajung cu…

- Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. In varsta de 45 de ani, Bratescu este doctor in istorie, cercetator stiintific la Institutul de Istorie „A.D.Xenopol", care tine de Academia Romana, potrivit CV-ului publicat online. A fost intre anii 2010 si 2015 director la Ateneul Tatarasi din…

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza de aproape cinci ani o familie, chiar și fara acte. Iata ca, dupa mai multe amanari in ceea ce privește casatoria, cei doi au de gand sa faca un pas important pentru viitorul lor. Mai exact, de sarbatori, vor sa iși aleaga parinții spirituali. Indragostiții Lora și Ionuț…

- Principalele partide de opoziție, PNL și USR, au inceput sa-si stabileasca candidații pentru alegerile locale de anul viitor. „Toți vrem candidați comuni, dar fiecare vrea sa aiba candidatul lui”, spun surse din conducerea PNL pentru STIRIPESURSE.RO.Liberalii vor sa fie vioara intai și spun…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, vineri, ca prioritatea Guvernului este demararea proiectelor mari de infrastructura in sanatate, precum este Spitalul Regional de Urgenta de la Iasi. "Prioritatea mandatului guvernului nostru este demararea si tinerea pe linie dreapta a…