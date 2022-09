Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Targu Jiu a avut parte de o surpriza luni dimineața. Șoferului incepator, care și-a lasat autoturismul parcat pe strada 8 Mai, i-a fost lasat pe parbriz un mesaj foarte sugestiv. Conform acestuia, o femeie il anunta pe proprietarul autoturismului ca este insarcinata si ca va avea un baiețel.…

- Un șofer din Bistrița a patruns cu mașina in zona pietonala a municipiului Targu Jiu. Potrivit IPJ Gorj, in cursul zilei de sambata, un tanar de 24 de ani, din județul Bistrița Nasaud, a patruns in mod eronat pe strada Victoriei, zona pietonala. La scurt timp a fost interceptat de o patrula de ordine…

- Joi, 11 august, ora 18:00 la Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu va avea loc vernisajul primei ediții a Bienalei Internaționale de Arte Grafice „Constantin Brancuși” (BIAGCB-2022) sub inaltul patronaj al Ministerului Culturii al Romaniei. Vor participa artiști plastici din 40 țari: Albania,…

- Complexul Energetic Oltenia vinde Baza de tratament din Stațiune Sacelu, din județul Gorj. Un anunț in acest sens a fost publicat pe site-ul companiei energetice. Este vorba de centrul de agrement cu bazine, un hotel, doua vile, un centru de recuperare, precum și o suprafața totala de teren de peste…

- Un lac de langa Targu Jiu apare pe toate harțile cu o suprafața impresionanta dupa ce, in timpul regimului comunist, oamenii din trei sate au fost mutați pentru crearea unui imens lac de acumulare. Astazi, insa, din el n-a mai ramas decat o balta.

- Un cutremur cu magnitudinea 4 pe Richter s-a produs, sambata dimineața, in judetul Gorj. A fost un seism de suprafața, inregistrat la o adancime de 5 kilometri. Mai mulți localnici din Targu Jiu s-au speriat, mai ales ca zona nu este vizata in mod normal de astfel de fenomene.

- A fost cutremur in urma cu puține minute la Targu Jiu. Cutremurul a fost resimțit atat in blocuri, cat și de catre cei care locuiesc la case. Potrivit Institutului Național de Fizica a Pamantului, in ziua de 16.07.2022, 10.39.24 (ora Romaniei), s-a produs in județul Gorj un cutremur cu magnitudinea…

- 33 de pacienți ai Spitalului de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu din Targu Jiu au fost evacuați, din cauza unei degajari de fum pe casa liftului. Potrivit ISU Gorj, sesizarea anunța un incendiu la liftul de serviciu al Spitalului „Tudor Vladimirescu”, secția Chirurgie. Fii la curent cu…