Cati civili a ucis Pentagonul in 2017

Este prima data cand un raport oficial al departamentului american al Apararii detaliaza numarul persoanelor civile in teatrele de operatiuni ale armatei americane. Luna trecuta, DoD (Department of Defense) a difuzat un raport intitulat “Annual Report on Civilian Casualties in Connection With United States Military Operations”.… [citeste mai departe]