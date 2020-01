Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se va adresa americanilor, dar și lumii intregi, miercuri, dupa atacul iranian cu rachete asupra bazelor care adapostesc militari SUA in Irak, anunța CNN.Lumea așteapta cu sufletul la gura declarația președintelui american Donald Trump, care ar trebui sa detalieze raspunsul american la…

- 80 de cetateni americani ar fi murit in atacul cu rachete lansat in aceasta dimineata de Iran in Irak, sustine Press TV, televiziunea de stat de la Teheran. Iranul a lansat zeci de rachete asupra a doua baze mari americane din tara vecina ca raspuns la asasinarea generalului Qassem Soleimani, de catre…

- Pompeo l-a pus la curent pe Barzani cu privire la atacurile cu rachete ale Iranului asupra bazelor americane din Irak, inclusiv cea din Erbil, a precizat Ortagus in comunicat."Secretarul de stat (Pompeo) si premierul Barzani au convenit sa ramana in contact permanent in contextul evolutiei…

- Televiziunea de stat din Iran a afirmat miercuri ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, incearca sa minimalizeze pagubele provocate de atacurile iraniene cu rachete asupra unor obiective americane din Irak. Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de…

- Iranul a lansat miercuri noaptea un atac cu rachete asupra unor baze irakiene in care se aflau militari americani. Bazele atacate sunt Al Assad si Erbil. Ministrul de Externe iranian Javad Zarif a afirmat ca Iranul nu doreste o escaladare a conflictului si ca a luat masuri proportionale de autoaparare.…

- Donald Trump a reacționat dupa ce Iran a atacat cu rachete balistice bazele al-Asad și cea din Erbil, din vestul Irakului, care gazduiesc soldați americani. „Totul este bine! Iranul a lansat rachete asupra a doua baze militare din Irak. Evaluarea victimelor și pagubelor este in desfașurare acum. Pana…

- UPDATE – Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti seara ca va face o declaratie miercuri dimineata dupa loviturile iraniene asupra unor baze militare din Irak unde stationeaza soldati americani, noteaza AFP. ‘Evaluarea pagubelor si victimelor este in curs. Pana in prezent, totul este…

- Un inalt oficial iranian din domeniul securitații a declarat, luni, ca Teheranul ia in considerare 13 ”scenarii de razbunare” dupa uciderea generalului Soleimani, transmite agenția iraniana Fars, citata de Reuters, potrivit Hotnews. Declarația a fost facuta de secretarul Consiliului Național Suprem…