- Participanții la mitingul de campanie al lui Donald Trump care va avea loc in Tulsa, Oklahoma, primul de acest fel in perioada de pandemie, iși asuma toate riscurile de infectare cu COVID-19 care pot aparea in cadrul acestui eveniment, a anunțat biroul de campanie a lui Trump, conform CNN.

- Peste o treime dintre americani au folosit in mod necorespunzator soluții de curațare și dezinfectare pentru a incerca sa previna infectarea cu coronavirus, potrivit unei cercetari realizate dupa ce președintele Donald Trump a intrebat daca injectarea cu asemenea produse poate trata Covid-19, relateaza…

- Autoritatile sud-coreene au anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore, nu a fost depistat niciun caz intern de Covid-19, pentru prima data din 29 februarie, relateaza The Guardian potrivit news.ro.Centrul coreean pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a raportat joi ca 4 noi cazuri, toate importate,…

- Un nou prag psihologic dat de COVID–19: peste 3 milioane de imbolnaviri la nivel mondial și peste 200.000 de decese Pandemia de coronavirus a depașit un nou prag psihologic, cel de 3 milioane de imbolnaviri, la nivel mondial, cu peste 207.000 de decese și aproximativ 900.000 de pacienți declarați vindecați.…

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC) a adaugat 6 noi simptome pe lista celor care indica infectarea cu noul coronavirus. CDC a adaugat 6 simptome noi pe lista celor care indica infectarea cu noul coronavirus: frisoane, tremur repetat provocat de frisoane, dureri in…

- Utilizarea rețelelor de socializare este legata de o dezinformare crescuta Dezinformarea poate fi periculoasa chiar și in perioadele de calm relativ, dar in timpul unei crize de sanatate precum actuala pandemie, mizele sunt mult mai mari. Un nou studiu, intitulat „Going Viral: How Social Media does…