- S-au inchiat discuțiile Consiliului NATO și Rusia, care au avut loc miercuri la Bruxelles, pe fondul pesimismului fața de progresele inregistrate in urma atitudinilor fara compromisuri adoptate de Moscova și Washington cu privire la tensiunile din Europa de Est. Așteptarile au fost scazute in privința…

- „Diferențe majore” au fost observate cu Moscova în ceea ce privește securitatea în Europa, dar țarile NATO ramân deschise dialogului, a declarat miercuri șeful Alianței Atlantice, dupa o reuniune a consiliului NATO cu Rusia la Bruxelles, relateaza AFP și Reuters.”Exista…

- NATO este pregatita sa discute cu Rusia, dar nu va face compromisuri privind principiile sale fundamentale, printre care acela ca integritatea teritoriala a fiecarei tari din Europa trebuie sa fie respectata, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa incheierea reuniunii…

- Ambasada SUA din Romania a trolat Federația Rusa cu un mesaj in care amintește despre invaziile armatei ruse in Republica Moldova (1991-1992), Georgia (anii 1990 și 2008) și Crimeea (2014). Mesajul a fost postat in contextul discuțiilor tensionate de la Bruxelles intre NATO și Rusia provocate de acumularea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat sprijinul Alianței pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Georgiei și a transmis din nou ca aceasta țara este unul dintre partenerii cei mai apropiați ai NATO.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este impotriva oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina. Ministerul rus de Externe a cerut o denuntare „formala” a deciziei de la summitul NATO din 2008 de la Bucuresti, ca „Ucraina si Georgia vor deveni membre NATO”.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum dorește Moscova. Ministerul rus de Externe a cerut o denunțare „formala” a deciziei de la summitul NATO din 2008…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri ca Rusia „nu are niciun drept de veto” în cazul în care se va decide ca Ucraina sa devina parte a NATO, relateaza Euractiv și Agerpres.„Rusia nu are niciun drept de veto, nu are…