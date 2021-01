Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a parasit Casa Alba azi, cand inceteaza calitatea sa de presedinte al Statelor Unite, insotit de catre Prima Doamna Melania Trump, scrie news.ro . Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza Casei Albe, scrie BBC News. Donald Trump a iesit din Casa Alba si a traversat peluza de sud, pentru…

- Donald Trump a ținut ultimul sau discurs în calitate de al 45-lea președinte al Statelor Unite în cadrul unei scurte ceremonii de ramas bun care a avut loc la baza militara Andrews din Maryland, afirmând ca dorește succes noii administrații dar ca „ne vom întoarce”.„A…

- Joe Biden, viitorul președinte al Statelor Unite, a susținut un discurs emoționant in statul Delaware, inainte de a pleca la Washington pentru a fi investit in funcție pentru mandatul sau de patru ani la Casa Alba. Biden a vorbit emoționat de iubirea sa pentru Delaware, statul care l-a adoptat și a…

- A inceput numaratoarea inversa pentru tranziția de putere la Casa Alba. Peste 5 zile, Donald Trump ii va preda Biroul Oval lui Joe Biden, care iși va incepe oficial mandatul de președinte al Statelor Unite, pe fondul unei divizari extreme in societatea americana.

- La peste o luna dupa alegerea lui Joe Biden, o maree de sepci rosii 'Make America Great Again' a invadat sambata capitala SUA pentru a reclama "inca patru ani" de presedintie Trump si a denunta din nou, fara dovezi, "fraude masive" la prezidentiale, comenteaza AFP.In pofida unei noi infrangeri usturatoare…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Ghița Mureșan, 49 de ani, are dubla cetațenie, romana și americana. Fostul star din NBA, stabilit in SUA din 1993, a admis cu franchețe ca l-a votat pe democratul Joe Biden la alegerile pentru președinția Statelor Unite ale Americii, scrie GSP.ro. ”Eu am votat, da. E normal sa se faca schimbari. Parerea…

- ALEGERI SUA 2020 Dupa numararea a 95% dintre voturi, Biden a castigat un avans de 5.587 fata de contracandidatul sau. Pennsylvania este un stat-cheie in aceste alegeri. Trump nu poate fi reales presedinte daca nu obtine o victorie aici, fiind vorba despre un stat care desemeneaza 20 de mari…