LIVEVIDEO Personalitati politice si vedete participa la un summit pentru colectarea de fonduri pentru vaccinuri: Merkel, Macron, Justin Bieber, Coldplay si Shakira

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va deschide sambata dupa-amiaza un summit pentru colectarea de fonduri pentru vaccinuri, informeaza dpa. Agentia remarca alaturarea neobisnuita la eveniment a unor personalitati politice, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel, cu vedete ale…

- Grecia va plati cazarea oricarui turist care, in timpul vizitei in aceasta tara, este depistat pozitiv cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului elen, Stelios Petsas. "Am facut-o in trecut si o vom face in continuare. Ne asteptam la mult mai…

- Economia zonei euro va inregistra, probabil, o scadere intre 8 si 12%, in acest an, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), a previzionat, miercuri, presedintele Bancii Centrale Europeana (BCE), Christine Lagarde. Anterior, BCE estimase un declin intre 5% si 12% pentru 2020,…

- Comisia Europeana (CE) propune o prelungire cu 30 de zile - pana la 15 iunie - a restrictiilor deplasarilor considerate neesentaile la intrarea in Uniunea Europeana (UE) sau in spatiul Schengen, potrivit unor documente. In cadrul acestor previziuni in vederea unei relansari a turismului si…

- Autoritatile germane au lansat o noua platforma online menita sa ii ajute pe pompieri in lupta contra incendiilor de padure, in contextul perioadelor repetate de seceta indelungata care cresc riscul de izbucnire a focarelor, relateaza duminica agentia DPA. Platforma online "Forest Fire Atlas"…

- Programul IMM Invest va fi reluat in cateva zile si va veni cu noutatea prin care clientii pot sa cumuleze creditul pentru investitii cu linia de credit pentru capital de lucru, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Referitor la IMM Invest, programul este foarte…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a denuntat duminica "dependenta morbida" a Uniunii Europene fata de China si de India in materie de produse medicale, scoasa la iveala de criza coronavirusului, transmite AFP. "Aceasta criza a dezvaluit dependenta noastra morbida de China si…