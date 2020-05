Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- „Guvernamentala! Programul IMM Invest a fost demarat oficial de Ministrul Florin Citu in ziua de Vineri 17 Aprilie ora 10 ( si s-a blocat imediat – ministrul acuzand “atacuri din partea celor care critica Guvernul”) / insa Ordinul Ministrului Citu privind Programul IMM Invest a fost semnat pe 27 Aprilie…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți seara, ca Guvernul pregatește masuri de susținere și pentru companiile mari, asemanatoare cu cele luatre pentru susținerea IMM-urilor, prin programul IMMInvest, anunța MEDIAFAX.Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți seara, ca Guvernul ia in calcul…

- Premierul susține ca tratarea pacienților cu COVID-19 fara simptome sau cu simptome ușoare in hoteluri ar permite supravegherea lor din punct de vedere medical. „Pregatim si posibilitatea tratarii cetatenilor romani care sunt infectati cu COVID si au o simptomatologie usoara sau sunt asimptomatici…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca nu exista un proiect privind șomajul tehnic pentru bugetari. „Nu cred ca este momentul astazi pentru așa ceva”, a spus Cițu. Dupa ce miercurea trecuta premierul Ludovic Orban a spus ca Guvernul are in vedere o reglementare care sa prevada intrarea alternativa…

- "Nu este aceasta prima masura vizata (economii la bugetul de stat n.r.), prin reducerea programului de lucru ne propunem sa fim corecți. Din moment ce se reduce programul de lucru este normal sa se reduca și veniturile. Aceasta este o masura de corectitudine fața de sistemul public, așa cum au facut…

- In 4 noiembrie 2015, dupa tragedia din Colectiv, guvernul condus atunci de Victor Ponta demisiona din funcție. „A fost nevoie sa moara oameni ca aceasta demisie sa se produca”, declara atunci președintele Klaus Iohannis. Dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus și apariția deceselor in Romania la…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, vine cu o profeție sumbra. Acesta spune ca in curand in Romania vom avea probleme legate de aproivizionarea cu mancare.Citește și: Coronavirusul produce DISPERARE: o asistenta a PLANS in direct la TV, cerandu-i secretarului de stat Nelu Tataru sa fie testata…