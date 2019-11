LIVEVIDEO Noua Comisie Europeană, astăzi, la votul eurodeputaților ​Parlamentul European se voteaza miercuri, la 13.00 ora României, noua Comisie Europena, dupa ce presedinta aleasa Ursula von der Leyen îsi va prezenta echipa si programul în plenul PE reunit la Strasbourg în cursul diminetii, noteaza Agerpres.



Europarlamentarii vor decide într-un vot prin apel nominal cu majoritate simpla daca vor valida sau nu viitoarea Comisie Europeana, care, daca este aprobata, îsi va începe activitatea pe 1 decembrie, informeaza un comunicat al Parlamentului European.



Începând cu ora locala 9.00 (10.00 ora… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua Comisie Europeana, echipa condusa de președinta aleasa Ursula von der Leyen, primește azi votul Parlamentului UE la Strasbourg. Comisar european din partea Romaniei este Adina Valean, titulara portofoliului transporturilor. Mai multe propuneri ale fostului guvern PSD, de la Rovana Plumb pana la…

- Europarlamentarii vor decide intr-un vot prin apel nominal cu majoritate simpla daca vor valida sau nu viitoarea Comisie Europeana, care, daca este aprobata, isi va incepe activitatea pe 1 decembrie, informeaza un comunicat al Parlamentului European.Incepand cu ora locala 9.00 (10.00 ora…

- Parlamentul European se pronunta miercuri, la 13.00 ora Romaniei, asupra noii Comisii Europene, dupa ce presedinta aleasa Ursula von der Leyen isi va prezenta echipa si programul in plenul PE reunit la Strasbourg in cursul diminetii. Europarlamentarii vor decide intr-un vot prin apel nominal cu majoritate…

- Votul din Parlamentul European asupra intregii echipe a viitoarei Comisiei Europene va avea loc miercuri, 27 noiembrie, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, a anuntat presedintele PE, David...

- Breton ''a luat initiativa si a dorit sa fie radical in a evita orice potential conflict de interese'', a spus Mamer, purtatorul de cuvant al presedintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Breton (64 de ani) a fost ministru al economiei in perioada 2005-2007, in timpul mandatului…

- In document, sefii de guverne din cele sase state insista sa se ia in considerare impactul unor masuri din Pachetul Mobilitate, care au efecte semnificative asupra politicilor economice si de mediu ale UE. Pachetul Mobilitate este in negociere intre principalele trei institutii europene si inca poate…

- Europarlamentarii romani, membri ai Grupului S&D din Parlamentul European, o sustin „cu fermitate” pe Rovana Plumb, candidatul desemnat al Romaniei pentru functia de comisar european pentru transporturi. „Eurodeputatii din Delegatia Romana S&D considera ca Rovana Plumb se afla intr-o situatie fara precedent…

- Europarlamentarii romani, membri ai Grupului S&D din Parlamentul European, o sustin "cu fermitate" pe Rovana Plumb, candidatul desemnat al Romaniei pentru functia de comisar european pentru transporturi. "Eurodeputatii din Delegatia Romana S&D considera ca Rovana Plumb se afla intr-o situatie…