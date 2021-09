Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, 30 septembrie, in plen, de la ora 14.00. Va fi prezentata motiunea de cenzura a PSD, intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat marți, 5 octombrie, in plenul reunit al Parlamentului. „Nu ati inaugurat…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis marti, 28 septembrie, sa admita sesizarea Guvernului Cițu privind un posibil conflict juridic de natura constituționala referitor la motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, potrivit surselor Libertatea. Acest lucru inseamna ca moțiunea celor doua…

- Lupta dintre susținatorii lui Florin Cițu și semnatarii moțiunii de cenzura continua. In timp ce liberalii vor sa impinga votul asupra moțiunii de cenzura dupa Congresul PNL, USR PLUS și AUR cer dezbaterea și votarea documentului in cel mai scurt timp. Intre timp, susținatorii lui Cițu i-au pus gand…

- Intrebat ce va face marți, ca președinte al Camerei Deputaților, in continuarea traseului legal al moțiunii de cenzura, Ludovic Orban a anunțat ca va comunica Guvernului documentul daca se va bloca acțiunea a patra oara.„Daca maine nu va fi cvorum... Eu nu pot sa blochez o moțiune de cenzura. Pentru…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru luni, de la ora 12.00, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS si AUR. Initial, Birourile permanente reunite ale celor doua Camere fusesera…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se reunesc astazi, la ora 12.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce vineri, 3 septembrie, și sambata, 4 septembrie, nu s-a intrunit cvorumul. Vicepremierul…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat ca desi exista un risc major de adoptare a moțiunii de cenzura, avand in vedere numarul mare de parlamentari care sustin acest demers, PNL va apara actualul Guvern al Romaniei. „Trebuie sa fie pregatit (premierul Florin Citu pentru…