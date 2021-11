LIVEVIDEO Membrii Guvernului PNL-PSD-UDMR depun jurământul de învestitură la Cotroceni Membrii Guvernului PNL-PSD-UDMR depun juramântul de învestitura, la ora 15.00, la Cotroceni. Reamintim ca Executivul condus de generalul în rezerva Nicolae Ciuca a trecut lejer de Parlament, cu 318 voturi, cu peste 80 mai multe decît minimul necesar de 234 de voturi.







La scurt timp de la votul din Parlament, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea Guvernului.





Componența noului guvern PNL-PSD-UDMR

Nicolae-Ionel Ciuca (PNL) - prim-ministruSorin Mihai Grindeanu (PSD) - viceprim-ministru, ministrul Transporturilor și InfrastructuriiKelemen… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

