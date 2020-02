Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL se reuneste la Parlament, duminica, pe ordinea de zi figurând pregatirea campaniei pentru alegerile locale, dar și raportul de activitate al Guvernului și bilantul politic al conducerii liberalilor si bilantul grupurilor parlamentare. La eveniment vor participa…

- Consiliul National al PNL se reuneste la Parlament, duminica, pe ordinea de zi figurand pregatirea campaniei pentru alegerile locale. Pe ordinea de zi a evenimentului se mai afla prezentarea raportului de activitate al Guvernului, bilantul politic al conducerii liberalilor si bilantul grupurilor parlamentare.…

- Conducerea PNL se reuneste, duminica, in Consilul National, forul extins de decizie, din care fac parte si liderii din teritoriu. Intalnirea are loc la Palatul Parlamentului si la ea vor participa peste 1.000 de persoane. Liberalii vor prezenta bilantul primelor luni de guvernare si pregatirile pentru…

- Partidul National Liberal organizeaza, duminica, reuniunea Consiliului National al partidului, care este organizata la Palatul Parlamentului, de la ora 11.00. La Consiliul National vor participa circa 1.300 de membri PNL, parlamentari, primari si alesi locali. In cadrul reuniunii vor…

- Ludovic Orban a declarat, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL, ca in 2 februarie va avea loc Consiliul National al partidului in cadrul caruia va fi dezbatuta strategia pentru alegerile locale. "PNL a decis in reuniunea Biroului Executiv convocarea Consiliului National al partidului…

- Ludovic Orban spune ca liberalii sunt in favoarea organizarii alegerilor anticipate, insa doresc sa faca o analiza, astfel, ca este posibil sa se comande inclusiv o analiza sociologica. Premierul e evitat sa dea un raspuns clar in privinta unei demisii, pentru declansarea alegerilor. Liderul PNL a afirmat,…

- Conducerea PNL a decis luni, in sedința partidului de la Palatul Parlamentului, constituira unei „comisii interne pentru alegerile anticipate”, din care sa faca parte Ludovic Orban, Raluca Turcan și Robert Sighiartau. Rolul comisiei in Parlament este ca cei trei liberali de marca sa poarte discuții…

- Liderul PNL Ludovic Orban anunța ce a discutat cu Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu, reprezentanți ai PRO Romania și cu Remus Borza, fondatorul Forța Naționala.Citește și: SURSE Guvernul a DECIS cu cat se va majora salariul minim - Salariul DIFERENȚIAT pe studii dispare "Așteptam…