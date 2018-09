Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se va prezenta miercuri in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a rosti ultimul sau discurs cu privire la Starea Uniunii, despre care a spus ca va fi un moment al bilanturilor, nu „un testament“, noteaza AFP. Discursul va incepe la ora 10.00,…

- Acordul, semnat de Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si de prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va creea o zona de comert liber cu o populatie de 600 de milioane de persoane. El va trebui acum ratificat de Parlamentul European si de…

- Translatorii de la Parlamentul European, nemultumiti de conditiile de munca, au determinat marti o intarziere a discursului prim-ministrului bulgar Boyko Borisov, scrie Politico citat de News.ro. Un grup de translatori si cativa europarlamentari au ocupat zona tehnica, impiedicand astfel sunetistii…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana a avut saptamana trecuta, la Strasbourg, o intrevedere oficiala cu Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.In cadrul discuțiilor au fost abordate teme care țin de cooperarea dintre Comsia Europeana și Romania. In acest context, eurodeputatul Gabriela…