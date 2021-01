Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, nu se va muta oficial la Casa Alba decat din data de 20 ianuarie, ziua ceremoniei de investitura - un fel de parada politica la care politicianul democrat si vicepresedintele sau, Kamala Harris, vor depune juramantul. BBC si CNN au facut o trecere in revista a evenimentelor…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Decizia a fost anunțata vineri pe Twitter de liderul de la Casa Alba. Ultimul președinte in exercițiu al SUA care nu a participat la ceremonia de investire a succesorului sau a fost Andrew Johnson, in 1869. Președintele in exercițiu al SUA nu va lua parte la ceremonia de investire a succesorului sau,…

- Președintele ales Joe Biden a denunțat miercuri „insurgența” în desfașurare la Capitoliul american, unde susținatorii lui Donald Trump au semanat haos în timpul unei sesiuni dedicate certificarii rezultatelor prezidențiale, relateaza AFP.”Scenele haotice de la Capitoliu…

- Președintele ales Joe Biden a insistat pe importanța purtarii maștii de protecție pentru reducerea ratei de infecție in SUA, a promis ca se va vaccina in public impotriva COVID pentru a crește increderea americanilor in vaccin și a anunțat ca imunologul Anthony Fauci va face parte din echipa sa de consilieri…

- Presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa inceapa de marti sa-si dezvaluie alcatuirea Guvernului, preconizeaza o ceremonie de investire la Casa Alba redusa, din cauza pandemiei de COVID-19, anunta echipa sa, relateaza Reuters.

- Candidatul democraților la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat luni crearea unui grup operational format din experti medicali ce va fi insarcinat cu dezvoltarea unui plan pentru limitarea raspandirii noului coronavirus in America, relateaza dpa. Mass-media l-au dat pe Joe Biden ca fiind caștigator al…

- De la reședința sa din Wilmington, Delaware, mesajul catre americani a fost cam in aceiași termeni ca in zilele precedente: aveți rabdare, fiți calmi, vom caștiga. Insa unele nuanțe arata ca Joe Biden se pregatește deja de revenirea la Casa Alba ca președinte. Deși era așteptata inca de dimineața, apariția…