Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, Suveranul pontif, a inceput la Vatican, slujba de Inviere.Sarbatoarea Invierii Domnului este celebrata, in acest an, de Biserica Romano Catolica, duminica, 12 aprilie.In acest an, in timpul veghii din Sambata Sfanta, la ora 21.00 22.00 ora Romaniei , la bazilica Sfantul Petru…

- 11 aprilie 2020 – Vatican News. Sambata Sfanta, dupa calendarul roman sau latin, sambata, 11 aprilie a.c., zi in care Biserica ramane langa mormantul Domnului, in rugaciune, tacere și post, meditand patimirea și moartea lui, precum și coborarea lui la cei din iad, și așteptand invierea lui. Biserica…

- Joi, 9 aprilie 2020 – Joia Sfanta in calendarul roman sau latin – papa Francisc a prezidat Sfanta Liturghie a Cinei Domnului in bazilica San Pietro. Celebrarea euharistica nu s-a desfașurat la Altarul Marturisirii, ci la Altarul Catedrei, unde au avut voie sa participe doar cațiva prelați și credincioși.…

- Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina va fi distribuita la cerere, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, transmite Patriarhia Romana. ”Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta. Ramurile…

- Metroul nu va circula in noaptea de Inviere, in contextul in care Ordonanta Militara nr. 2 interzice accesul publicului in lacasurile de cult, informeaza Metrorex, prin intermediul unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Informam publicul calator ca, in contextul actual si tinand cont de Ordonanta Militara…

- Ca urmare a propunerilor și recomandarilor transmise de mediul de afaceri catre Guvern, precum și a ințelegerii de catre factorii de decizie din mediul public ca reglementarea inițiala ar fi oferit un cadru mai puțin echitabil pentru a sprijini...

- În noaptea de sâmbata spre duminica, se trece de la ora de iarna la cea de vara, adica ceasurile se vor da înainte cu o ora, ora 3.00 devenind 4.00, scrie Mediafax. În fiecare an, în ultima duminica a lunii martie, românii îsi dau ceasul cu o ora înainte,…

- Agențiile de turism din țara au pus in vanzare pachetele de Paște, de 1 Mai și vara 2020. Potrivit președintelui Federației Asociaților de Promovare Turistica din Romania, Corina Martin, persoanele care fac rezervari in ianuarie și februarie pot beneficia de disconturi de pana 30% ,,Tichetele de vacanta…