Stiri pe aceeasi tema

- O noua conferinta despre viitorul Europei se lanseaza duminica, de Ziua Europei, la Strasbourg, dupa mai multe luni de pregatiri, anunța DPA, potrivit Agerpres. Cetațenii Uniunii vor fi consultați, timp de aproape un an, in chestiunile care ii preocupa pentru viitorul lor și al UE, urmand apoi sa fie…

- In fiecare an, la 9 mai, de Ziua Europei sunt celebrate pacea și unitatea in Europa. Este data aniversara a „Declarației Schuman”. In aceasta zi din 1950, Robert Schuman, pe atunci ministru francez al Afacerilor Externe, propunea – intr-un discurs istoric pronunțat la Paris – o noua forma de cooperare…

- Povestile de viata ale unor cetateni din tari ale Uniunii Europene, care locuiesc in Salaj si muncesc in cadrul unei multinationale din Zalau, au constituit subiectul principal al mesei rotunde "Europa din Salaj", organizata vineri, de Institutia Prefectului si Consiliul Judetean, pentru a marca…

- Evenimentul de lansare a Conferintei privind viitorul Europei va avea loc la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu ocazia Zilei Europei, duminica, 9 mai. Programul lansarii, prevazuta sa se desfasoare intre orele locale 14:00-15:30 (15:00 - 16:30 orele Romaniei), va include un discurs de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va afla duminica, de Ziua Europei, la Strasbourg pentru lansarea oficiala a Conferintei privind viitorul Europei, o ampla consultare a cetatenilor europeni cu privire la proiectul UE pentru urmatorii zece ani, asupra careia liderul francez doreste sa initieze…

- Chiar daca limba de lucru in institutiile Uniunii Europene a ramas engleza („stricata”), blocul gandeste de la un timp mai mult in franceza, scrie Politico intr-un articol in care ii prezinta pe consilierii pentru politici europene ai presedintelui francez Emmanuel Macron. Prin acesti oameni, Macron…