- Joe Biden, care incearca sa relanseze lupta impotriva modificarilor climatice, abandonata de catre predecesorul sau Donald Trump, si-a stabilit deja obiectivul – mai larg – de a trece Statele Unite la o economie mai putin poluanta cu carbon pana in 2050. Obiectivele reduceri poluarii – sector cu sector,…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat ca va fi prezent joi la summitul internațional pe tema climei, organizat prin videoconferința de președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat Kremlinul. Circa 40 de lideri de state sunt invitați la summitul respectiv ce se va desfașura in zilele de 22 și 23…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, va participa la un summit virtual asupra climei organizat saptamana aceasta de Joe Biden, a declarat miercuri Ministerul chinez de Externe, in timp ce tensiunile chino-americane raman puternice, noteaza AFP. Seful statului chinez va tine "un discurs important" online,…

- Aceasta reuniune – de a carei existenta nu s-a stiut pana acum – are loc in timpul unei vizite in China a emisarului american in lupta impotriva incalzirii globale John Kerry, care se afla in prezent la Shanghai la discutii cu omologii sai chinezi. ”Presedintele Xi Jinping va participa la 16 aprilie…

- Summitul prin care Joe Biden vrea sa marcheze intoarcerea Statelor Unite in prima linie a luptei impotriva modificarilor climatice incepe sa prinda contur, iar Washingtonul a invitat 40 de lideri mondiali, inclusiv pe presedintii chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin, la aceasta reuniune prevazuta…

- Presedintele SUA Joe Biden i-a invitat pe omologii sai chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin la un summit virtual privind schimbarile climatice pe care il organizeaza in 22 si 23 aprilie, a declarat pentru AFP un oficial al Departamentului de Stat al SUA, relateaza AFP. In total, 40 de lideri…

- Oamenii de stiinta si diplomatii straini au salutat revenirea SUA in tratat, care a devenit oficiala dupa ce presedintele Joe Biden a ordonat aceasta masura in prima zi a mandatului sau. De la semnarea pactului, in 2015, de catre 200 de tari, pentru a preveni o schimbare catastrofala a climei, Statele…