Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in aceste clipe cele 1 958 de secții de votare iși deschid ușile. Moldovenii sunt așteptați astazi la vot, ca sa-și aleaga primarii și consilierii locali. UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele din intreaga țara. Fiți alaturi de noi, ca sa aflați primii tot ce se intampla in țara.

- Chiar in aceste clipe cele 1 958 de secții de votare iși deschid ușile. Moldovenii sunt așteptați astazi la vot, ca sa-și aleaga primarii și consilierii locali. UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele din intreaga țara. Fiți alaturi de noi, ca sa aflați primii tot ce se intampla in țara.

- Chiar in aceste clipe cele 1 958 de secții de votare iși deschid ușile. Moldovenii sunt așteptați astazi la vot, ca sa-și aleaga primarii și consilierii locali. UNIMEDIA va transmite live toate evenimentele din intreaga țara. Fiți alaturi de noi, ca sa aflați primii tot ce se intampla in țara.

- O tentativa de sinucidere a avut un final neasteptat, miercuri dimineata, pe bulevardul Unirii din Capitala.O tentativa de sinucidere a avut un final neasteptat, miercuri dimineata, pe bulevardul Unirii din Capitala, conform Stiri pe Surse.Sectia 14 Politie a fost sesizata despre faptul ca pe Bulevardul…

- Daca va place sa alergați in natura, prin padure, puteți sa va inscrieți la competiția November Run, programata pentru data de 4 noiembrie. Ajuns la cea de-a V-a ediție, evenimentul se va desfașura in Padurea Schullerwald. Toți cei care iubesc mișcarea in natura pot sa iși testeze limitele la unul dintre…

- Anul școlar a inceput demult, dar problemele parinților continua. La Școala Gimnaziala nr. 51 din Capitala, parinții au stat toata noapte la coada spre a prinde un loc pentru copii lor la afterschool-ul organizat de unitatea de invațamant. Coada nocturna și cu lista, ca pe vremea comunismului, la Școala…

- UPDATE 22:30 Autoritațile au intrat in state de alerta dupa exploziile devastatoare de la o stație GPL din Crevedia. S-a declanșat PLAN ALB in spitalele din București, iar managerii au fost anunțata sa se pregateasca pentru a primi raniții. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat și el ca va participa la…

- UPDATE 21.40 - Un spital mobil a fost instalat la locul exploziei catastrofale de la un depozit GPL din localitatea Crevedia.UPDATE 21:30 Nou bilanțLocalitatea Crevedia/DB - explozie produsa la o stație GPL, urmata de incendiu care se manifesta cu flacara violent. S-a procedat la evacuarea persoanelor…