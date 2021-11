Stiri pe aceeasi tema

- Deputații s-au intrunit in ședința. Parlamentarii vor examina, in procedura de urgența, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița, in scopul neadmiterii sistarii livrarii gazelor naturale.

- Deputații au votat astazi in lectura finala, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița. Astfel, 1,4 miliarde de lei alocate din bugetul de stat prin compania Energocom vor fi oferite Moldovagaz pentru a achita datoria catre Gazprom. Proiectul…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Astazi urmeaza sa fie examinata moțiunea simpla inițiata de Fracțiunea parlamentara a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor impotriva ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco.