- 10:55 Dupa 55 de minute de dezbateri și discuții, deputații au inceput exeminarea ordinii de zi. Primul se refera la asigurarea independenței Bancii Naționale, un proiect ce se regasește printre condiționalitațile impuse de Fondul Monetar Internațional in cadrul negocierilor unui nou program de finanțare.

- Deputații se intrunesc astazi in ședința plenara, dupa o pauza de mai bine de doua luni. Intre timp, majoritatea parlamentara PSRM/PD a disparut, iar Guvernul condus de Ion Chicu a ramas, din nou, unul minoritar. Cat sprijin are cabinetul de miniștri in Legislativ se va vedea astazi, a declarat recent…

- Ieri, Germania a interzis demonstrațiile impotriva carantinei nocturne, convocate in fața Parlamentului Federal. Pretextul Ministerului de Interne este ca aceștia „intrerup” activitatea deputaților Bundestagului din Berlin. Guvernul a invocat, de asemenea, demonstrația din 7 noiembrie de la Leipzig,…

- Fracțiunea Platforma DA solicita Procuraturii Generale sa se autosesizeze pe marginea inregistrarilor audio, in care se presupune ca sunt vizați ministrul afacerilor interne Pavel Voicu și deputatul Corneliu Furculița.

- Igor Șarov, ministrul Educației, Culturii și Cercetarii revocat azi impreuna cu alți trei colegi din Guvernul condus de Ion Chicu, a scris un ultim mesaj, inca deținind calitatea aceasta, pe contul sau de Facebook. In primul rind, s-a adresat elevilor și profesorilor cu care a trecut prin provocarea…

- Guvernul austriac a ordonat închiderea "moscheilor radicale", la patru zile dupa ce un simpatizant al gruparii islamiste Stat Islamic a ucis patru persoane în Viena, potrivit unor surse din ministerul de Interne, citate de AFP.Guvernul va oferi detalii suplimentare la ora…

- Cei de la PSD ii solicita ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa demisioneze de urgența, ca urmare a accidentului rutier pe care l-a provocat. In 2016, in situația aceasta se afla PNL, care solicita demisia ministrului de Interne din Guvernul PSD, Gabriel Oprea, ca urmare a accidentului rutier…