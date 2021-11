Stiri pe aceeasi tema

- Deputații socialiști au cerut audierea premierului Natalia Gavrilița, pentru a explicat datoria Republici Moldova fața de Gazprom pentru octombrie și jumatate din noiembrie 2021. Parlamentarul spune ca nu este clar de ce 1,4 miliarde de lei sint scoși din bugetul statului și transferați pe contul SA…

- In ședința plenara de astazi Parlamentarii vor examina, in procedura de urgența, modificarea Legii bugetului de stat pentru anul curent, la cererea Prim-ministrei Natalia Gavrilița, in scopul neadmiterii sistarii livrarii gazelor naturale.

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința. Parlamentarii urmeaza sa adopte mai multe hotarari privind numirea in funcție a unor judecatori la Curtea Suprema de Justiție, numirea unui viceguvernator al Bancii Naționale a Moldovei, dar și constituirea Comisiei de ancheta privind modul de exploatare a…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte de lege printre care printre care și ratificarea in lectura a II-a a Legii bugetului de stat pentru anul curent, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat și Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistența…

