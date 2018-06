Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a inceput miercuri dezbaterile la proiectul de modificare a Codului de procedura penala (CPP). Comisia Europeana a declanșat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva privind prezumția de nevinovație, pe care țara nostra trebuia sa o transpuna in legislație pana in luna aprilie. De altfel, Directiva este unul dintre pretextele modificarii CPP, alaturi de punerea in acord a unor articole declarate neconstituționale cu deciziile CCR.