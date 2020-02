Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane care au calatorit cu un microbuz din Italia in Romania au fost plasate in carantina in orașul Galați. Este vorba despre doi barbați și o femeie care au plecat din Brescia, potrivit Mediafax.Potrivit prefectului județului Galați, cei trei au fost preluați de autoritați de la intrarea…

- Pasagerii care vor ajunge, in aceasta noapte, pe Aeroportul Internațional Craiova, din Bergamo, un oras dintr-o zona a Italiei afectata de coronavirus, vor fi plasati in carantina, anunța prefectul județului Dolj, Narcis Purcarescu. Cei 179 de pasageri vor fi triati de medici de la Spitalul „Victor…

- Este panica in comunitatea de romani din Italia. Oamenii nu știu ce sa faca pentru ca numarul imbolnavirilor crește de la o ora la alta. In Italia traiesc peste 1,2 milioane de romani. Mulți dintre ei sunt in alerta."Pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul…

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori ai liceului Regina Maria din Alba Iulia a parasit sambata, zona Veneto din Italia, la cererea unor parinti care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei și au solicitat aducerea copiilor in Romania chiar daca…

- Specialistii din cadrul Comitetului pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirus avertizeaza ca Romania ar putea fi mai expusa la aparitia de cazuri de infectie cu noul virus, din cauza numarului mare de calatorii intre cele 2 tari, relateaza stirileprotv.ro. Pana in prezent, nu sunt raportate de…

- Raed Arafat a declarat, despre situatia din Italia unde sunt mai multe cazuri de coronavirus, ca romanii nu trebuie sa intre in panica, „sa se urce in avion”, insa trebuie sa stie ca, daca vor veni in tara, vor intra automat in carantina timp de 14 zile. „Ceea ce este important este ascultarea recomandarilor…

- Locuitorii localitatii Schela platesc impozite uriase, de cinci ori mai mari fata anul trecut. S-a ajuns aici, dupa ce consilierii au refuzat sa voteze indexarea impozitelor doar cu rata inflației, iar taxele au crescut cu valorile maxime prevazute de lege. Oamenii au cerut explicații funcționarilor,…

- Virusul ucigaș din China a ajuns și in Romania! In ce orașe au fost depistate primele… S-au luat masuri draconice in China, unde 25 de oameni au murit și alte sute au fost infectate cu temutul coronavirus. Milioane de locuitori din trei metropole au fost izolați de restul lumii. E carantina acolo, iar…