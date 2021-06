Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea celor doi președinți a inceput miercuri in jurul orei 14.25, ora Romaniei. Este prima dupa 11 ani și are loc la vila La Grange de pe malul lacului Geneva, in contextul in care relațiile dintre cele doua țari se afla la cel mai scazut nivel din perioada post-Razboiul Rece.Inainte de inceperea…

- Prima intalnire intre președinții Biden și Putin incepe in scurt timp la vila La Grange de pe malul Lacului Geneva, liderul rus sosind deja in Elveția pentru un summit istoric avand in vedere contextul tensionat al relațiilor dintre cele doua state și lista destul de lunga a disensiunilor pe diferite…

- Un consilier de la Kremlin a declarat pentru agenția de stat rusa RIA ca cei doi președinți ar putea sa aiba prima intalnire fața in fața in iunie. Ar fi prima intrevedere dintre cei doi șefi de stat de la preluarea mandatului de președinte de catre Joe Biden. Aceasta perioada a fost catalogata de o…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Joe Biden s-ar putea întâlni în iunie, potrivit unui consilier de la Kremlin citat de agenția RIA. Informația vine în contextul intensificarii tensiunilor dintre Occident și Moscova. Aceasta ar fi primul summit…

- ”Sper ca nimanui nu-i va veni ideea de a trece linia rosie cu Rusia, luand intentiile noastre bune drept slabiciune. Noi vom stabili singuri pe unde trece aceasta”, a spus Putin in fața Adunarii Federale, fara a specifica insa despre ce limite este vorba.Liderul de la Kremlin a adaugat ca Occidentul…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…