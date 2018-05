Stiri pe aceeasi tema

- Semifinalele turneului "Premier 5" de la Roma propun un meci cu un "afiș" grozav: Simona Halep, liderul mondial, vs Maria Sharapova, caștigatoare a cinci titluri de Grand Slam. Rusoaica are 7-1 la intalnirile directe, insa la ultima confruntare Halep i-a administrat o adevarata lectie rusoaicei: 6-2,…

- Maria Sharapova (31 de ani, locul 40 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Roma , dupa ce a invins-o astazi pe Jelena Ostapenko cu 6-7 (6), 6-4, 7-5 intr-o partida care a durat trei ore și 13 de minute. In penultimul act al competiției, rusoaica o va intalni sambata, 19 mai, pe invingatoarea “sfertului”…

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. UPDATE 09:50 Simona Halep, dupa infrangeerea cu Naomi Osaka: Nu am fost pregatita Simona Halep, locul…

- Daria Kasatkina s-a calificat in finala turneului de la Indian Wells. Rusoaica a invins-o in trei seturi (4-6, 6-4, 7-5) pe americanca Venus Williams (37 de ani, locul 8 WTA). Daria Kasatkina (20 de ani, locul 19 WTA) bifeaza astfel a doua ei finala din 2018. Pe prima a disputat-o in februarie, la…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri. La…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…