- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (128 WTA) care a fost invinsa in turul doi al calificarilor, dar care a ajuns pe tabloul principal dupa retragerea germanei Angelique Kerber, a fost eliminata, marti, in turul doi la Kremlin Cup. Irina Bara a fost invinsa in primul tur de cehoaica Tereza Martincova…

- Simona Halep va evolua marti in primul tur la Kremlin Cup, turneu de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova. Meciul este al doilea de pe terenl central, dupa intalnirea dintre Ekaterina Alexandova si Ons Jabeur, care incepe la ora 14.30. Halep, locul 17 WTA si cap de serie numarul…

- Inceputul acestei saptamani o gaseste pe sportiva din Constanta pe locul 19 WTA, in cadere cu doua locuri fata de ultima ierarhie.Simona Halep 30 de ani, locul 19 in clasamentul mondial si rusoaica Anastasia Potapova 20 de ani, 68 WTA se intalnesc marti, 19 octombrie, in 16 imile de finala ale turneului…

- Organizatorii turneului WTA 500 de la Moscova au anunțat programul zilei de marți, 19 octombrie. În scena la Kremlin Cup va intra și Simona Halep: duel în turul întâi cu Anastasia Potapova.Meciul dintre Simona Halep și Anastasia Potapova va avea loc pe arena centrala, dupa…

- Irina Bara, locul 114 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 500 Kremlin Cup de la Moscova.Ea a fost invinsa, duminica, in turul al doilea al calificarilor, cu scorul de 6-0, 6-1, de chinezoaica Qinwen Zheng, locul 158 WTA, dupa un meci…

- Simona Halep a anunțat numele noului ei antrenor, chiar de ziua ei de naștere. Dupa desparțirea de Darren Cahill, Halep a dezvaluit ca va colabora din nou cu Adrian Marcu, antrenor in varsta de 59 de ani cu care a mai lucrat inainte de a intra in Top 10 WTA. Cu Adrian Marcu in echipa, la finalul anului…

- Simona Halep cauta prima victorie de la revenirea pe teren, in primul tur de la Cincinnati. Jucatoarea noastra va evolua marți contra Magdei Linette (43 WTA). Meciul va incepe de la ora 18:00, va fi transmis in direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.

- Gabriela Ruse, care pe 11 iulie reușea cel mai important rezultat al carierei (a câștigat turneul de la Hamburg), va juca o noua finala WTA, la Palermo. Meciul dintre sportiva noastra și Danielle Collins (44 WTA) va începe la ora 20:30, urmând sa fie LiveBLOG pe HotNews.ro și în…