Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt cele doua sportive din Romania ramase in competiție la Australian Open. Ele vor evolua luni dimineața in faza optimilor de finala. Organizatorii au anunțat orele de desfașurare a meciurilor. Simona Halep o intalnește in optimile de finala pe franceza Alize Cornet…

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt cele doua sportive din Romania ramase in competiție la Australian Open. Ele vor evolua luni dimineața in faza optimilor de finala. Organizatorii au anunțat orele de desfașurare a meciurilor. Simona Halep o intalnește in optimile de finala pe franceza Alize Cornet…

- Simona Halep, locul 15 WTA si cap de serie numarul 14, va evolua, luni, nu inainte de ora 04.00, cu Alize Cornet din Franta, locul 61 WTA, potrivit news.ro . Partida este a doua pe Rod Laver Arena, dupa intalnirea Elise Mertens – Danielle Collins, care incepe la ora 02.00. Simona Halep (30 de ani, 15…

- ​Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul zilei de luni (24 ianuarie), una în care vor juca cele doua reprezentante ale României din optimi - Simona Halep și Sorana Cîrstea. Simona Halep vs Alize Cornet va fi al doilea meci al zilei de pe Rod Laver Arena. Duelul…

- ​Sorana Cîrstea (38 WTA) se dueleaza în turul al treilea de la Australian Open cu Anastasia Pavlyuchenkova, a 10-a favorita de la Melbourne. Duelul este LiveScore pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport. Meciul Soranei cu Anastasia este ultimul al zilei de sâmbata de…

- Organizatorii de la Australian Open (primul Grand Slam al sezonului din tenisul mondial) au anunțat programul zilei de sâmbata, 22 ianuarie. Simona Halep va putea fi vazuta pe John Cain Arena în sesiunea de zi contra surprinzatoarei Danka Kovinic.Astfel, Simona Halep o va întâlni…

- Organizatorii de la Australian Open (primul Grand Slam al sezonului din tenisul mondial) au anunțat programul zilei de joi, 20 ianuarie. Simona Halep va putea fi vazuta pe Rod Laver Arena în sesiunea de seara contra braziliencei Beatriz Haddad Maia. Astfel, Simona Halep o va întâlni…