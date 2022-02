Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat deplasarea unei coloane extrem de mari de tancuri și vehicule blindate din […] Articolul LIVETEXT Rusia susține ca ”pentru moment” nu trimite trupe in republice separatiste din Ucraina UPDATE 11 Șeful NATO: Rusia continua sa planifice un atac la scara larga in Ucraina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro…