LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 98 | Oficial ucrainean: Rușii controlează cea mai mare parte din Severodonețk Atacurile ruse continua in mai multe zone ale Ucrainei. Luptele aprige se duc in regiunea Donbas din estul Ucrainei, fiind raportate bombardamente constante in mai multe zone și intensificarea bataliei pentru orașul cheie Severodonețk, care e controlat acum in mare parte de trupele Kremlinului. Putin a dat un ultimatul armatei sale pentru cucerirea Luhanskului și a Donețkului, iar ONU a anunțat un nou bilanț al refugiaților. Intre timp, statele UE au ajuns la un acord privind al șaselea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care include și un embargou etapizat asupra importurilor de petrol rusesc.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

