LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 94 | Primul bilanț al victimelor din Severodonețk. Rușii susțin că au înconjurat orașul, oficialii ucraineni neagă Atacurile Rusiei au continuat in ultimele ore in estul Ucrainei, unde Volodimir Zelenski acuza trupele Moscovei ca duc „o politica evidenta de genocid”. Cel puțin noua persoane au murit, printre care și un bebeluș, in urma unei lovituri care a vizat orașul Harkov, iar in Severodonețk, primarul spune ca au fost uciși cel puțin 1.500 de oameni de cand s-au intensificat atacurile. Bombardamente au avut loc și in Luhansk și Sumi. Rusia a anunțat ca a cucerit orașul Liman din Donețk, un punct strategic din estul țarii. 27 mai - Acum 9 ore 27-05-2022 Procurorul CPI: Rusia ar trebui sa coopereze cu instanța… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

