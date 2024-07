Stiri pe aceeasi tema

- Șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sirski, a anunțat ca forțele sale au atacat un sistem rusesc de rachete antiaeriene S-300, in regiunea Donețk, fiind lovite stația radar și mai multe lansatoare. De asemenea, Ministerul ucrainean al Apararii precizeaza ca soldații au primit „o cantitate semnificativa”…

- Iuri Belousov, un reprezentant al Parchetului General al Ucrainei, a anunțat, miercuri, ca sunt cel putin 110 prizonieri de razboi ucraineni care au fost executati in timp ce se aflau in captivitate in Rusia de la inceputul invaziei. Cu o saptamana inainte ca liderii aliantei sa se reuneasca intr-un…

- Rusia a tras peste o suta de rachete si drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina in cursul noptii de vineri spre sambata, au declarat sambata oficiali ucraineni. Potrivit fortelor aeriene ucrainene, „inamicul a lansat 53 de rachete de diferite tipuri si 47 de drone de atac”. Aceasta a precizat…

- Cel puțin cinci drone rusești au lovit joi noaptea orașul Harkov, in nord-estul Ucrainei, iar orașul ramane in pericol, a declarat guvernatorul regional Oleg Sinehubov pe Telegram, conform Reuters. Primarul din Harkov, Igor Terejov, a declarat ca a fost lovit cartierul Osnovianski si a fost declansat…

- Acuzațiile au fost facute de ministrul ucrainean al Internelor, Igor Klimenko, care a afirmat ca, in orașul Vovceansk din regiunea Harkov, trupele ruse „au inceput sa rapeasca oameni si sa-i duca in pivnite”, relateaza AFP, citata de Agerpres.„In partea de nord a orașului Vovceansk, unde au loc ostilitați…

- Fortele ruse au preluat in ultimele ore controlul asupra localitatii Lukianti, in apropiere de granita cu Rusia si la aproximativ 40 de kilometri nord-est de Harkov, potrivit influentului grup de analiza ucrainean DeepState. "Inamicul a ocupat Lukianti", a anunțat grupul pe Telegram. Lukianti se afla…

- Un atac cu drone a provocat, sambata noaptea, un incendiu la o rafinarie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia, a informat guvernatorul Andrei Bocharov pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent. „Incendiul a fost stins. Nu au fost victime”, anunța Bocharov. Mai multe canale Telegram au postat…

- In ultimele 24 de ore rușii au atacat in șapte sectoare ale frontului, cele mai multe operațiuni fiind inregistrate la Avdiivka și Bahmut. In total 97 de lupte s-au dat in intervalul menționat pe toata linia frontului, a anunțat marți dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Peste 120 de localitați…