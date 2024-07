Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile guvernamentale pentru extinderea cimitirelor s-au triplat in Rusia in doar doi ani de razboi la scara larga in Ucraina, depașindu-le pe cele din perioada pandemiei de COVID-19, relateaza The Moscow Times.Peste 225 de milioane de ruble (2,328 de milioane de euro) au fost cheltuite anul trecut…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca lucreaza la un nou plan pentru a pune capat razboiului in Ucraina, in timp ce tara continua in acelasi timp sa se intareasca pe plan militar pentru a putea forta Rusia sa accepte o „pace justa”. „Este foarte important pentru noi sa prezentam…

- Kremlinul susține ca exista o nevoie presanta de discutii de securitate intre Moscova și Washington, dar acestea trebuie sa fie cuprinzatoare si sa includa subiecte precum Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Este imposibil sa scoatem segmente individuale din complexul general al problemelor…

- Ucraina continua sa loveasca cu drone obiective importante din interiorul Rusiei, si a tintit astfel cu succes in noaptea de luni spre marti mai multe depozite de combustibil in regiunea Rostov. In același timp, trupele rusești mentin initiativa pe campul de lupta si continua sa castige teren pe frontul…

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- Președintele Biden cantarește temerile de escaladare ale unui conflict cu un oponent dotat cu arme nucleare, in timp ce se gandește daca sa lase Ucraina sa foloseasca arme americane atunci cand ataca in Rusia, scrie The New York Times, care face o analiza a discuțiilor care au loc la Casa Alba in legatura…

- Statele Unite reiau ritmul obișnuit de furnizare a armelor pentru Ucraina dupa aprobarea legii care prevede alocarea a 61 de miliarde de dolari Kievului. Astfel, este in pregatire un pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 35 ranite luni dimineata intr-un atac ucrainean cu drone explozive in regiunea rusa Belgorod, frontaliera cu Ucraina si vizata cu regularitate de fortele Kievului, a anuntat guvernatorul local.