LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 78 | Kievul propune eliberarea unor soldați ruși, la schimb pentru evacuarea luptătorilor răniți de la Azovstal S-au dus lupte intense in regiunea Herson, miercuri, in timp atacurile trupelor rusești, susținute de tancuri și artilerie, au continuat și la uzina Azovstal din Mariupol, unul dintre cele mai atacate orașe din Ucraina. Kievul a propus sa elibereze soldați ruși capturați, la schimb pentru luptatorii raniți aflați in combinat, insa Kremlinul nu a dat inca un raspuns. Tot miercuri, ONU a anunțat ca numarul celor care și-au pierdut viața in razboiul declanșat de Rusia ar putea fi mult mai mare decat bilanțul oficial de 3.300, iar Ucraina a anunțat primul proces al unui soldat rus acuzat de crime… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

