LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 55 | Zelenski: Trupele ruse au început bătălia pentru Donbas Moscova și-a intensificat atacurile și bombardamentele asupra zonelor din Donbas, in mod special in Luhansk și Donețk, dupa ce luptatorii din Mariupol au respins, duminica, ultimatumul prin care li s-a cerut sa se predea. Bombardamentele rusești au vizat și vestul Ucrainei, orașul Liov fiind atacat in cursul dimineții de luni. Șapte civili au fost uciși, iar alți 11 raniți, dupa ce patru rachete au fost lansate din direcția Marii Caspice. Tot luni, autoritațile ucrainene au anunțat ca trupele ruse au cucerit Kreminna, oraș in care se duc „lupte grele de strada”. 18 Apr - Acum 7 ore 18-04-2022… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In cursul zilei, ocupantii au bombardat infrastructuri civile la Balaklia, Pesocin, Zolociv si Dergaci. In prezent, stim despre zece persoane ucise, printre care un copil, si 11 ranite”, a declarat Oleg Sinegubov pe Telegram.El nu a oferit alte detalii despre aceste „grele bombardamente” ale armatei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminica Rusia de comiterea unui ‘genocid’ in Ucraina pentru a elimina ‘intreaga natiune’, la o zi dupa descoperirea a numeroase cadavre pe strazile din orasul Bucea in apropiere de capitala Kiev dupa plecarea fortelor ruse, relateaza AFP. ‘Da, este…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca situatia ramane una tensionata, in pofida unor victorii ale armatei ucrainene in conflictul cu Rusia.Aparatorii ucraineni au respins unitatile ruse din orasul Irpin de langa Kiev, a spus Zelenski in inregistrarea sa video realizata in timpul noptii…

- In cea de-a 25-a zi de razboi, tensiunile escaladeaza.Intr-o discuție cu cancelarul german, Putin il acuza pe Zelenski ca are pretenții „nerealiste”. Tot mai multe state cer Rusiei incetarea focului. La Mariupol, luptele de strada ii impiedica pe salvatori sa ajunga la supraviețuitori inca prinși sub…

- Rusia va permite vineri iesirea convoaielor umanitare din diverse orase ucrainene doar daca i se furnizeaza in prealabil informatii despre numerele de inmatriculare ale vehiculelor si numele functionarilor care le insotesc, a informat seful Centrului de Control al Apararii Nationale, Mihail Mizintev,…

- Armata ucraineana a anunțat luni dimineața un nou bilanț al pierderilor suferite de trupele rusești care au invadat țara. Potrivit forțelor ucrainene, numarul soldaților ruși care și-au pierdut viața in lupte a depașit 5.000. Pierderile forțelor rusesști, potrivit estimarilor armatei ucrainene, intr-un…

- Situația in Kiev este sub controlul ucrainenilor dupa inca o noapte de lupte, a anunțat luni dimineața comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski. Alexandr Sirski spune ca rușii au sufetrit „pierderi semnificative” și ca sunt obosiși și demoralizați. „Astazi inamicul…

- "Cred ca faptul ca Rusia este deschisa la dialog fara preconditionari, fara ultimatumuri, fara cereri adresate Ucrainei este deja o victorie pentru Ucraina. In al doilea rand, apreciem toata sustinerea pe care am avut-o din partea prietenilor din lumea intreaga, dar noi luptam, oamenii nostri mor, casele…