- Rachetele rusesti au lovit centrul orasului Pokrovsk de doua ori luni seara, provocand moartea a opt persoane, intre care cinci civili, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko, citat de Reuters.A doua racheta a lovit orasul controlat de Ucraina si aflat aproape de linia frontului la 40 de…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…

- Un atac cu rachete rusești a ucis cel puțin patru oameni la Lvov joi, in cel mai mare atac asupra infrastructurii civile a orașului ucrainean, din vestul țarii, de la invazia pe scara larga a Rusiei, au declarat oficialii ucraineni, potrivit Reuters. Guvernatorul regional Maksym Kozytskiy a postat un…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a acuzat joi Rusia pentru uciderea a 136 de copii in Ucraina in 2022, forțele ruse fiind adaugate pe lista globala a infractorilor, potrivit unui raport adresat Consiliului de Securitate al ONU, citat de Reuters.

- NATO confirma sustinerea pentru Ucraina si confirma avansul trupelor Kievului pe frontul din est. Fortele ucrainene au reusit sa elibereze noi teritorii din apropierea orasului Bahmut din regiunea Donetk, dupa lupte grele.

- Fortele terestre ucrainene au declarat duminica ca soldatii Brigazii 68 de Vanatoare Separate au eliberat satul Blahodatne din regiunea Donetk. Nu au oferit detalii, dar un videoclip publicat a aratat mai multi soldati ucraineni plantand un steag ucrainean in fereastra unei cladiri puternic avariate.…

- Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Wall Street Journal publicat sambata si preluat de Reuters. ”Credem cu tarie ca vom reusi. /…/ Nu stiu cat timp va dura.…

- Kievul a anunțat ca a respins toate atacurile rușilor, efectuate pe parcursul intregii zile de joi, 18 mai, in și in jurul orașului asediat Bahmut, din estul țarii, și ca a obținut progrese de un kilometru in unele locuri, caștigand timp pentru "anumite acțiuni planificate", informeaza Reuters.Șeful…