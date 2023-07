LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 515 | Atac masiv al rușilor la Odesa. Cel puțin un mort. Printre răniți sunt și copii Regiunea Odesa din sudul Ucrainei a fost vizata de un nou atac cu rachete lansat de forțele ruse in noaptea de sambata spre duminica. Autoritațile locale spun ca regiunea și orașul cu același nume au fost lovite cu „cel puțin cinci tipuri de rachete”. Cel puțin o persoana a murit și 19 au fost ranite. Au fost distruse cladiri rezidențiale, monumente de arhitectura, o catedrala și zeci de mașini. 07:2423-07-2023Un nou atac cu rachete asupra OdeseiForțele ruse au lansat, in noaptea de sambata spre duminica, un nou atac asupra orașului Odesa și al regiunii cu același nume din sudul Ucrainei, au anunțat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ucraineni au transmis ca au avut loc nu mai puțin de 29 de ciocniri cu inamicul in ultima zi, pe cinci direcții ale frontului. Totodata, armata ucraineana a anunțat progrese pe frontul de sud unde rușii au fost forțați sa „retraga rezervele ca urmare a atacului unitaților noastre". Kievul…

- Volodimir Zelenski a oferit un interviu, miercuri, pentru CNN, in cadrul caruia a rupt tacerea despre eșecul inregistrat pana acum in contraofensiva ucraineana. In ciuda anunțurilor lansate inca de la inceputul anului, privind victoria pe care Ucraina ar fi trebuit deja sa o caștige in aceasta contraofensiva,…

- UPDATE 8:00 O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele armate ale Moscovei au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata…

- Noul pachet de ajutor militar al SUA de 325 milioane de dolari pentru Ucraina implica Washingtonul si mai adanc in ”abisul” conflictului, a declarat miercuri, 14 iunie, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, citat de Reuters și Agerpres . Pachetul, care contine munitii pentru…

- Un cuplu din Kiev și-a petrecut luni, 29 mai, primele minute ca soț și soție adapostindu-se in subteran de amenințarea atacurilor cu rachete asupra orașului lor, relateaza Sky News.O inregistrare video care circula pe rețelele de socializare arata o ceremonie de nunta care are loc intr-un adapost antiaerian,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Ucraina si-a accelerat pregatirile de contraofensiva, in timp ce asteapta sosirea mai multor arme occidentale, un element-cheie pentru succesul planurilor sale de expulzare a trupelor ruse, care au recurs la ajutorul Iranului pentru a-si completa arsenalele diminuate, relateaza marti EFE, preluata de…

- Seful grupului paramilitar rus Wagner, Evgheni Prigojin, numit și „Bucatarul lui Putin” a declarat ca trupele sale nu vor mai lua prizonieri de razboi ucraineni, ci ii vor omori pe toti inamicii, ca reactie la ceea ce el a descris ca fiind executia unuia dintre oamenii sai de catre fortele Kievului,…