Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu blindate pe strazile din Moscova și Rostov-pe-Don au aparut pe rețelele de socializare vineri seara. Situația s-a inrautațit rapid dupa ce fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat armata rusa ca a efectuat lovituri asupra taberelor

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- Liderul mercenarilor rusi Evgheni Prigojin a declarat luni ca fortele ucrainene au recucerit o parte din asezarea Berhivka, aflata la nord de Bahmut, in estul Ucrainei, calificand aceasta pierdere teritoriala rusa drept o "rusine", relateaza Reuters, informeaza News.ro.Militia privata Wagner a lui…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner din Rusia, a declarat miercuri ca crede ca o contraofensiva promisa de trupele ucrainene a inceput deja și ca forțele sale observa o activitate intensificata de-a lungul frontului. Intr-un mesaj audio publicat de serviciul sau de presa pe rețelele…

- Forțele armate ucrainene raporteaza „batalii sangeroase fara precedent” in Bahmut, in timp ce Kievul continua cu disperare sa țina piept ofensivei ruse in orașul din estul țarii, aflat sub un puternic asediu in ultimele luni. Armata ucraineana a transmis marți dimineața ca a respins peste 70 de atacuri…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, susține ca numarul total al pierderilor inregistrate de armata ucraineana in razboi este „mai mic decat numarul celor uciși de cutremurul din Turcia”, relateaza The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda . „Avem pierderi, bineințeles, pentru ca suntem…

- Armata ucraineana a respins de duminica 60 de atacuri rusesti si a doborat sase drone, a anuntat luni seara Statul Major General ucrainean, indicand ca luptele cele mai intense au fost in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, potrivit DPA. Tiruri intense ale artileriei ruse au vizat luni orasul Herson…

- Drone rusesti au lovit portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra si au provocat daune, au anuntat autoritatile locale marti devreme, transmite AFP.“Inamicul tocmai a lovit Odesa si districtul Odesa cu atacuri UAV” (vehicule aeriene fara pilot), a informat administratia locala intr-un comunicat postat…